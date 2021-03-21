أمر طبيعي.. برلمانية تعلق على قرارات السعودية الجديدة بشأن الحج

علقت النائبة أماني إميل أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على قرارات السعودية بشأن موسم الحج الحالي، وإلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، بأنها أمر طبيعي وخاصة في هذا الوقت لان دولة السعودية تستقبل العديد من الجنسيات المختلفة من كل بلدان العالم، القادمين لأداء مناسك الحج.









وأشارت "إميل" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن مصر بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات أيضا عند قدوم احد لها من الخارج، وعلى جميع دول العالم تطبيق هذا النهج للحد من إنتشار الفيروس ومنع إنتقاله بين الدول وتفادي أضرارة السلبية التي تفاقمت.









وكشفت بعض الصحف السعودية عن صدور ضوابط لموسم الحج لهذا العام من قبل وزارة الصحة، يتصدرها حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع ذي الحجة.





وتضمنت الضوابط أيضا إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وحصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات.