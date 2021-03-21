برلمانية: تطعيم العاملين في القطاع السياحي بلقاح كورونا يساهم في تنشيط القطاع

قالت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، إن قطاعات عديدة تضررت بشكل كبير على مستوى العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تضررًا خاصة مع إتباع كثير من الدول سياسة الغلق لسيطرة الخوف عليها.





أكدت "الضبع" في تصريحاتها على أهمية تطعيم جميع الفئات العاملة في المقاصد السياحية والصناعية بلقاح فيروس كورونا المستجد في المدن السياحية منها شرم الشيخ والغردقة نهاية مايو المقبل، موضحة أنها ستستاهم بشكل كبير في تنشيط القطاع السياحي.





وأضافت عضو البرلمان، أنه مع توفير مبدأ الأمان للسياح الوافدين لمصر، سيكون هناك تزايد في الأعداد الفترة المقبلة، مشيدة بتعامل الدولة المصرية السليم ومواجهته تداعيات أزمة كورونا بشكل جيد، أدى إلى تخفيف حدة الضرر الناجم عنها بالمقارنة بالدول الأخرى.









وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن خطتها لتطعيم المواطنين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة ان القطاعين الصناعي والسياحي وكل القطاعات الحيوية ستكون لها أولوية في موضوع التطعيم.









وأضافت هالة زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، اليوم الجمعة: مع نهاية شهر مايو المقبل سنكون انتهينا من تطعيم العاملين في القطاع السياحي في شرم الشيخ والغردقة وفي الأماكن الحيوية والقطاعين الصناعي والطيران، بعد الانتهاء من تطعيم الاطقم الطبية.









وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن حوالي ٤٠٠ الف مواطن سجلوا للحصول على لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن خلال ساعات ستصل دفعه محترمة من لقاح سينوفارم الصيني.









وأكدت أن شحنة استرازينيكا سيصل منها اكثر من 5،8 مليون جرعة في ٣٠ مارس الجاري لبدء التطعيم في كل مكان في مصر، لافتة إلى أنهم تعاقدوا على هذا اللقاح ب٤٠ مليون جرعة لتطعيم المصريين به.



