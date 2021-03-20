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منوعات

شاهد.. أخطر لصين في شوارع لندن يسطوان على المحلات بدراجة نارية

السبت 20/مارس/2021 - 11:49 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات صادمة  يظهر فيها لصان يركبان دراجة بخارية وهما ينفذان سلسلة من عمليات السرقة بعدد من المحلات في لندن.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عمل ألفي أثيرتون ، 29 عامًا ، وريد روبرتس ، 30 عامًا ، كجزء من عصابة سرقة منظمة مقرها في فلاكسهام كورت ، كينجز كروس ، في الفترة من 29 يناير إلى 3 مارس من العام الماضي.


 استخدم اللصان دراجات نارية مسروقة تحمل لوحات بأرقام مزيفة وأخفيا ملامحهما عبر ارتداء خوذات الدراجات النارية والسترات الواقية من الرصاص لتنفيذ عمليات السرقة في أنحاء العاصمة.


و كان اللصان ، اللذان تسببا في خسائر تقدر بنحو 51.350 جنيهًا إسترلينيًا خلال عمليات سطوهما ، جزءًا من عصابة مكونة من أربعة أفراد حاولوا مداهمة متجر Dior و Fendi في وسط لندن في 3 مارس 2020.

  

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