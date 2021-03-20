شاهد.. أخطر لصين في شوارع لندن يسطوان على المحلات بدراجة نارية

كشفت لقطات صادمة يظهر فيها لصان يركبان دراجة بخارية وهما ينفذان سلسلة من عمليات السرقة بعدد من المحلات في لندن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عمل ألفي أثيرتون ، 29 عامًا ، وريد روبرتس ، 30 عامًا ، كجزء من عصابة سرقة منظمة مقرها في فلاكسهام كورت ، كينجز كروس ، في الفترة من 29 يناير إلى 3 مارس من العام الماضي.

استخدم اللصان دراجات نارية مسروقة تحمل لوحات بأرقام مزيفة وأخفيا ملامحهما عبر ارتداء خوذات الدراجات النارية والسترات الواقية من الرصاص لتنفيذ عمليات السرقة في أنحاء العاصمة.

و كان اللصان ، اللذان تسببا في خسائر تقدر بنحو 51.350 جنيهًا إسترلينيًا خلال عمليات سطوهما ، جزءًا من عصابة مكونة من أربعة أفراد حاولوا مداهمة متجر Dior و Fendi في وسط لندن في 3 مارس 2020.