أنتِ قوتي في لعالم.. هاشتاج عيد الأم يتصدر تويتر

وجاءت أبرز التعليقات:





#عيد_الام أعظم امرأة رأتها عيني كل عام وأنتِ قوتي في هذا العالم أنتِ الجميع وأنتِ الحياة بأكملها





#عيد_الام -اللهمّ عمرًا مديدًا بِـ ضحكة كل أمي





وحدها أمي، التي لها القدرة على إصلاح كل شيء مكسور، حتى قلبي. #عيد_الام





وفي #عيد_الام : ربنا يرحم كل أُم متوفية ويبارك فعمر كل أُم عايشة يارب





#عيد_الام : الام وجودها و شوفتها كل يوم يعتبر عيد.. الله يحفظ كل الأمهـاات و يرحم و يغفر لمن توّفوا



