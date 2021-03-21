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منوعات

أنتِ قوتي في لعالم.. هاشتاج عيد الأم يتصدر تويتر

الأحد 21/مارس/2021 - 03:41 ص
صدى البلد
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سيد احمد
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج " عيد الأم " بـ مناسبة عيد الأم اليوم الاحد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.

وجاءت أبرز التعليقات:

#عيد_الام أعظم امرأة رأتها عيني كل عام وأنتِ قوتي في هذا العالم أنتِ الجميع وأنتِ الحياة بأكملها

#عيد_الام
-اللهمّ عمرًا مديدًا بِـ ضحكة كل أمي

وحدها أمي، التي لها القدرة على إصلاح 
كل شيء مكسور، حتى قلبي.
#عيد_الام

وفي #عيد_الام : 
ربنا يرحم كل أُم متوفية ويبارك فعمر كل أُم عايشة يارب 

#عيد_الام : الام وجودها و شوفتها كل يوم يعتبر عيد.. الله يحفظ كل الأمهـاات و يرحم و يغفر لمن توّفوا

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