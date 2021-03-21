أنتِ قوتي في لعالم.. هاشتاج عيد الأم يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج " عيد الأم " بـ مناسبة عيد الأم اليوم الاحد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا.
وجاءت أبرز التعليقات:
#عيد_الام أعظم امرأة رأتها عيني كل عام وأنتِ قوتي في هذا العالم أنتِ الجميع وأنتِ الحياة بأكملها
#عيد_الام
-اللهمّ عمرًا مديدًا بِـ ضحكة كل أمي
وحدها أمي، التي لها القدرة على إصلاح
كل شيء مكسور، حتى قلبي.
#عيد_الام
وفي #عيد_الام :
ربنا يرحم كل أُم متوفية ويبارك فعمر كل أُم عايشة يارب
#عيد_الام : الام وجودها و شوفتها كل يوم يعتبر عيد.. الله يحفظ كل الأمهـاات و يرحم و يغفر لمن توّفوا