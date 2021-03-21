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رياضة

150 مليون جنيه.. بشرى لـ جماهير الزمالك بشأن تجديد عقود 3 لاعبين

الأحد 21/مارس/2021 - 04:17 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
زف الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن تجديد تعاقد عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيف زاهر عبر قناة "اون تايم سبورت" أن هناك 3 لاعبين وافقوا على التجديد للفريق عقب انتهاء معسكر المنتخب الأول لمباراتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية. 

وأضاف أن اللاعبين ابدوا رغبتهم في التجديد للفريق عقب معسكر المنتخب وفق سقف التعاقدات التي قررها مجلس إدارة الزمالك.

وتابع ان خزينه الزمالك ستنتعش خلال الفترة المقبلة بـ 150 مليون جنيه وهي ما ستساعد في الخروج من الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

وضم المنتخب الأول بقيادة حسام البدري 5 من لاعبي الفريق هم: محمود جنش، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، وأحمد سيد "زيزو".
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