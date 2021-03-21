حدث ليلا.. إيهاب جلال يوقع للإسماعيلي وانفجار في خط غاز بـ فنزويلا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الاخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها.



أبو العينين: نتابع الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ونتمنى رؤيته قريبا على الشاشة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أنه يتابع باستمرار الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، مُقدم برنامج التاسعة على التلفزيون المصري، بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعلاج، حتى تماثله للشفاء بإذن الله. للمزيد من هنا

اليوم.. انطلاق الدراسة بالفصل الثاني في جامعة الأزهر بإجراءات احترازية

تنطلق اليوم الأحد، الدراسة بكليات جامعة الأزهر، بالفصل الدراسي الثاني، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. للمزيد من هنا





أول صور من توقيع إيهاب جلال لتدريب الإسماعيلي رسميا

وقع مسئولو نادى الإسماعيلي رسميا إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الكروى الجاري . للمزيد من هنا

حبس سيدة وعاطلين سرقوا مواطنا بالإكراه فى مصر الجديدة قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة. للمزيد من هنا

هجوم إرهابي.. انفجار في خط غاز بـ فنزويلا | فيديو وقع انفجار كبير في خط أنابيب محطة الغاز "بي دي إس في إيه" في ولاية موناجاس الفنزويلية. للمزيد من هنا

صناع محتوى السوشيال ميديا يروون بداياتهم مع الفيديوهات.. فيديو