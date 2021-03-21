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أخبار البلد

أبو العينين: نتابع الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ونتمنى رؤيته قريبا على الشاشة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:54 ص
صدى البلد
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أحمد سالم
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أنه يتابع باستمرار الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، مُقدم برنامج التاسعة على التلفزيون المصري، بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعلاج، حتى تماثله للشفاء بإذن الله.

وقال أبو العينين في منشور من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: نسأل الله أن يُتم عليه نعمة الصحة والعافية، بعد فترة الاستشفاء والنقاهة ليعود إلى جمهوره ومحبيه ومنبره الإعلامي الهام والمؤثر والهادف.

وتابع: خالص دعواتنا بالشفاء التام للإعلامي وائل الإبراشي، وكل الأمنيات القلبية أن نشاهده قريبا على الشاشة.
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