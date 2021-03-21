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ديني

اليوم.. انطلاق الدراسة بالفصل الثاني في جامعة الأزهر بإجراءات احترازية

الأحد 21/مارس/2021 - 03:50 ص
اليوم.. انطلاق الدراسة
اليوم.. انطلاق الدراسة بكليات جامعة الأزهر في الفصل الثاني
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محمد شحتة
تنطلق اليوم الأحد، الدراسة بكليات جامعة الأزهر، بالفصل الدراسي الثاني، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وتكون الدراسة بكليات جامعة الأزهر، بالفصل الدراسي الثاني، بنظام التعليم الهجين، بواقع حضور طلاب الكليات النظرية يومان فقط في الأسبوع، وباقي المحاضرات عبر التعليم عن بعد "نظام الأون لاين"، وطلاب الكليات العملية من 3-4 أيام أسبوعيًا وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات.

بينما أعلنت كليات جامعة الأزهر، بالقاهرة والوجه البحري والقبلي، جداول المحاضرات للطلاب قبل أيام، حتى يتمكن الطلاب من معرفة الجداول والانتظام في الحضور في الأيام المخصصة لكل فرقة.

وشددت الجامعة على جميع الطلاب، بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة باستمرار وعدم خلعها، وكذلك استخدام معقم اليدين الخاص بكل طالب، والبعد عن التجمعات وأماكن الإزدحام، وعدم الانتظار في الحرم الجامعي بعد انتهاء المحاضرات.


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