مواطنون بأسيوط يناشدون وزير الري بعدم إزالة كوبري قرية العقال

أرسل القارئ أحمد حسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضرراً من إزالة كوبري بقريته.





ويقول حسن، في شكواه: " نعاني نحن سكان قرية العقال البحرية مركز البداري أسيوط من وجود مهندس بالري يريد هدم كوبري تم تأسيسه منذ 20 عاماً بقاعدة خرسانية وحوائط للحفاظ على الأهالى.





وأضاف أحمد حسن، أن الكوبري يخدم أهالي القرية كبار السن حيث يوجد أمام الكوبري محل بقالة تموينية يخدم أكثر من ألف أسرة.





وأشار إلى أن أهالي القرية تستغيث بوزير الري إيقاف إزالة كوبري نجع الشيح احمد بقريه العقال.





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