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بين الناس

مواطنون بأسيوط يناشدون وزير الري بعدم إزالة كوبري قرية العقال

الأحد 21/مارس/2021 - 09:22 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ أحمد حسن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضرراً من إزالة كوبري بقريته.

ويقول حسن، في شكواه: " نعاني نحن سكان قرية العقال البحرية مركز البداري أسيوط من وجود مهندس بالري يريد هدم كوبري تم تأسيسه منذ 20 عاماً بقاعدة خرسانية وحوائط للحفاظ على الأهالى.

وأضاف أحمد حسن، أن الكوبري يخدم أهالي القرية كبار السن حيث يوجد أمام الكوبري محل بقالة تموينية يخدم أكثر من ألف أسرة.

وأشار إلى أن أهالي القرية تستغيث بوزير الري إيقاف إزالة كوبري نجع الشيح احمد بقريه العقال. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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