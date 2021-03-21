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فن

احتفالا بعيد ميلادها .. باسكال مشعلاني تطرح "جنان بجنان"

الأحد 21/مارس/2021 - 09:13 ص
باسكال مشعلانى
باسكال مشعلانى
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شروق حمدى
تستعد النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "جنان بجنان"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستطرحها على طريقة الفيديو كليب احتفالا بعيد ميلادها 

 والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، والمقرر طرحه 27 من الشهر الجارى.

وكانت أبرز أعمال  باسكال مشعلاني: راحت عليك، ووصفة للنسيان، وأجمل من كده، وبنادي، وسماح، وولا ده ولا ده، والواد المعجباني، وقلبك قاسي، ومش وقت البدك، وبلدينا، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

يذكر أن باسكال مشعلاني، مغنية لبنانية. بدايتها الفنية كانت عام 1991 خلال ألبوم "سهر سهر" الذي حقق نجاحًا في دول المغرب العربي، واسمها الأصلي هو باسكال بشارة البشعلاني.

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