احتفالا بعيد ميلادها .. باسكال مشعلاني تطرح "جنان بجنان"

وكانت أبرز أعمال باسكال مشعلاني: راحت عليك، ووصفة للنسيان، وأجمل من كده، وبنادي، وسماح، وولا ده ولا ده، والواد المعجباني، وقلبك قاسي، ومش وقت البدك، وبلدينا، وغيرها من الأعمال المتنوعة.





يذكر أن باسكال مشعلاني، مغنية لبنانية. بدايتها الفنية كانت عام 1991 خلال ألبوم "سهر سهر" الذي حقق نجاحًا في دول المغرب العربي، واسمها الأصلي هو باسكال بشارة البشعلاني.



