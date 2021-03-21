ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تطعيم الحجاج شرط أساسي.. تعرف على اللقاحات المعتمدة بالسعودية لمواجهة كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:24 ص
علم السعودية
علم السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن شروط الحج لعام 2021، والتي تضمنت شرطًا رئيسيًا وهو تلقي الحجاج لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19). 

وقالت تقارير إعلامية سعودية، إن ضوابط موسم الحج لهذا العام تتضمن ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة.

ووفقًا لصحيفة "عاجل"، أضافت أنه يتم إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، بحيث تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

أما الحجاج في الداخل، فسيحصلون على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي أجازتها المملكة العربية السعودية.

وأجازت السعودية، في ديسمبر الماضي، استخدام لقاح فايزر- بايونتك المضاد لفيروس كورونا، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأصبحت السعودية بذلك ثاني دولة في الخليج بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للقاح.

وفي شهر فبراير، أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استخدام لقاح شركة استرازينيكا البريطانية المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأكدت الهيئة أن استخدام اللقاح والسماح باستيراده جاء استنادا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وحتى الآن، تم توزيع أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا المستجد، عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في عموم مناطق المملكة".

وتعد مراكز لقاح كورونا موجودة في كل المناطق والمحافظات، حيث يمكن حجز ومعرفة موعد وأماكن المراكز عبر تطبيق "صحتي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد لقاح فايزر.. السعودية تعتمد لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا

مع اعتماد لقاح جديد.. السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا اليومية

الصحف السعودية: إجازة استيراد واستخدام لقاح أسترازينيكا لكورونا.. انخفاض مؤشر الإغلاق بالرياض بنسبة 67% خلال يومين في الرياض.. ومنح رخصة قيادة لحامل تصريح القيادة بشرطين

السعودية.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا لـ 6480 حالة.. والإصابات الجديدة 356

السعودية توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات مجانا

مليون جرعة.. الصحة السعودية تكشف تفاصيل جديدة بشأن لقاح كورونا

ترشيحاتنا

العدل تفتتح 6 فروع توثيق مميكن ومأموريات للشهر العقاري بالتجمعات الجديدة

تفاصيل مثيرة في جولة موفدة العربية بمخيم الهول لـ داعش.. فيديو

يبقى كل ما كتبت ذكرى.. تركى آل الشيخ يعتزل كتابة الشعر

بعد زلزال مياجي.. موجات تسونامي قاتلة تجتاح اليابان

الرئيس يحتفل اليوم بيوم المرأة المصرية

التكلفة تتخطى المليار جنيه.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور

لو مجبتيش هدية.. طريقة عمل تورتة عيد الأم في أسرع وقت