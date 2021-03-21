تطعيم الحجاج شرط أساسي.. تعرف على اللقاحات المعتمدة بالسعودية لمواجهة كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن شروط الحج لعام 2021، والتي تضمنت شرطًا رئيسيًا وهو تلقي الحجاج لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).





وقالت تقارير إعلامية سعودية، إن ضوابط موسم الحج لهذا العام تتضمن ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة.





ووفقًا لصحيفة "عاجل"، أضافت أنه يتم إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، بحيث تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.





أما الحجاج في الداخل، فسيحصلون على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي أجازتها المملكة العربية السعودية.





وأجازت السعودية، في ديسمبر الماضي، استخدام لقاح فايزر- بايونتك المضاد لفيروس كورونا، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.





وأصبحت السعودية بذلك ثاني دولة في الخليج بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للقاح.





وفي شهر فبراير، أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، استخدام لقاح شركة استرازينيكا البريطانية المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.





وأكدت الهيئة أن استخدام اللقاح والسماح باستيراده جاء استنادا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.





وحتى الآن، تم توزيع أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا المستجد، عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في عموم مناطق المملكة".





وتعد مراكز لقاح كورونا موجودة في كل المناطق والمحافظات، حيث يمكن حجز ومعرفة موعد وأماكن المراكز عبر تطبيق "صحتي".