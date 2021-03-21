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اقتصاد

رئيس أرامكو: واجهنا أشد السنوات صعوبة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:58 ص
رئيس أرامكو
رئيس أرامكو
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أمينة الدسوقي

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر؛ اليوم، إن الشركة خاضت واحدة هي أشد السنوات صعوبة وتحديًا في هذا العصر، ولكنها أثبتت قيمتها الفريدة وقدرتها الاستثنائية من خلال ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية.


وأضاف معلقًا على نتائج أعمال أرامكو السعودية عن عام 2020 وفقًا لما ذكرته صحيفة سبق: تعزّز ذلك الأداء الإيجابي بروح بطولية جسّدها موظفو وموظفات الشركة الذين حققوا نتائج تشغيلية قياسية، وواصلوا تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة بأمان وموثوقية.


وأردف "الناصر": ونظرًا لتأثير كوفيد-19 على الأسواق العالمية، فقد سخّرنا تركيزنا القوي على تحسّن كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وكانت النتيجة أن حافظنا على قوة مركزنا المالي، وأعلنا توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار) عن عام 2020.


وتابع خلال الجائحة، أنه "أدى التقدم السريع في الشركة باستخدام التقنيات الرقمية، إلى تحسين أدائنا بشكل كبير، وواصلنا جهودنا لإحراز تقدم فيما يتعلق بحلول خفض الكربون".


وعن النظرة المستقبلية أشار "الناصر"؛ إلى أن إستراتيجية الشركة طويلة الأجل تسير على المسار الصحيح نحو تحسن محفظتنا في أعمال النفط والغاز، وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى، ونحن على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه الجائحة -بإذن الله- ونحن في موقع قوي جدًا وجاهزية عالية.


وأعلنت أرامكو السعودية، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال "18.76 مليار دولار" عن الربع الرابع من عام 2020.


وسيكون تاريخ الأحقية هو 1442/08/09هـ الموافق 2021/03/22م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أرامكو تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 183 مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباحًا بلغت 330 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 45 %.

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