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السيسي وحرمه يلتقطان صورا تذكارية قبل انطلاق احتفالية الأم المثالية 2021 .. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 11:19 ص
صدى البلد
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آيات احمد
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرمه على التقاط صورة تذكارية فور وصولهما لمركز المنارة لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

ويحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم وكعادته كل عام بيوم المرأة المصرية، فى قاعة المنارة بالتجمع الخامس.

ويكرم الرئيس اليوم العديد من الأمهات المثاليات والفنانات ورموز المجتمع بحضور الوزراء ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد من الإعلاميين ورموز المجتمع، حرصا منه على مشاركة المرأة والأم المصرية فى عيدها.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى احتفل بالوزيرات المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية. 

وعبر رئيس الوزراء عن تهنئته لزميلاته من الوزيرات، بهذه المناسبة، موجها لهن ولكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كان لها دوما منذ قدم التاريخ إسهامات واضحة في مسيرة هذا الوطن.
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