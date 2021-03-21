إصابة 34 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية الجديد .. صور

أصيب 34 راكبا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية الجديد بمحافظة السويس وتم نقل المصابين للمستشفى وبعضهم فى حالة خطر.





وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير عام مرفق الإسعاف بالسويس 30 سيارة لنقل المصابين لمستشفى البنك الأهلى كأقرب مستشفى لموقع الحادث.





كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالمنطقة المتاخمة لمرصد حلوان بطريق القطامية السخنة على بعد 50 من القاهرة.





تم توجيه قوات من قسم شرطة عتاقة لمعاينة الحادث ورفع آثارها من الطريق لعودة سيولة المرور.



