ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس جهاز بني سويف الجديدة يفتتح معرضًا فنيًا بالمدينة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:03 م
رئيس جهاز بني سويف
رئيس جهاز بني سويف الجديدة يفتتح معرضًا فنيًا بالمدينة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
افتتح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، معرضًا فنيًا  بمحافظة بني سويف، والمقام بقصر ثقافة مدينة بني سويف الجديدة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بني سويف.

وتجول المهندس أشرف عبدالرحمن،  بأجنحة المعرض واطَّلع على عددٍ من الأعمال الفنية للفنانين المشاركين بالمعرض، وأعرب عن بالغ سعادته بما شاهده من لوحات وأعمال فنية مميزة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

اقرأ أيضا:

 تم افتتاح المعرض بحضور المهندس طارق جمال، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومديري العلاقات العامة والإعلام و الإدارات المختلفة بالجهاز.​
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك في معرض IDEX 2021 بأبو ظبي

مصر تشارك بمعرض IDEX 2021 لأنظمة التسليح والدفاع في أبو ظبي.. تفاصيل

الإنتاج الحربى يشارك فى معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات

الإنتاج الحربي يشارك في معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات.. ونشاط مكثف لأنظمة التسليح والدفاع

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات تشارك بني سويف الاحتفال بعيدها القومي

التموين تحذر: الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار

ترشيحاتنا

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

أشهر أغاني عيد الأم .. وقصة رائعة ست الحبايب

من طراز بوينج.. انزلاق طائرة شحن إندونيسية بعد دقيقتين من إقلاعها

الفراخ تبدأ من 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

لم تعقهن المناصب.. وزيرات مصر أمهات من الدرجة الأولى

Advertisements

الرئيس السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بمنع زواج الأطفال

التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 مطمئنة .. والطلاب استوعبوا النظام الجديد

كيفية تحويل السيارة من بنزين إلى غاز .. الشروط وطريقة التقديم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل بشأن موسيماني.. وبشرى لجماهير الزمالك

فعل بعد الوضوء يبطل الصلاة .. احترس منه

وزير التعليم يتحدث عن والدته في عيد الأم : هي الجبل اللي ساندنا وإحنا بالنسبة لها لسة ماكبرناش

خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

من الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. البدري يقرر استدعاء لاعبين لمعسكر المنتخب

أولى صفقات لابورتا .. برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع نجم ليفربول

إلزام الحجاج بأخذ لقاح معتمد.. تعرف على أبرز استعدادات السعودية لموسم الحج هذا العام

لجان إلكترونية .. أول تعليق من أحمد شوبير على انضمام نجله للمنتخب الأوليمبي.. فيديو

الأهلي يتوصل لـ اتفاق نهائي لضم مهاجم مصري وكلمة السر أحمد ياسر ريان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. تعرف على أسعار هيونداي النترا HD في مبادرة الإحلال

كيفية تحويل السيارة من بنزين إلى غاز .. الشروط وطريقة التقديم

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم