لو اتعرضت للغش التجاري احصل على حقك بإحدى هذه الطرق

أتاح جهاز حماية المستهلك دليلا تعريفيا لـ تقديم المستهلكين شكاواهم وبلاغاتهم حال تعرضهم لمحاولات التدليس أو الغش خلال عمليات البيع والشراء، ضمن إجراءاته لـ إحكام الرقابة على الأسواق واستجداء حقوق المواطنين ضد محاولات التلاعب.









وقال الجهاز في تقرير له، إنه في البداية ينبغي على المستهلك التوجه لمكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.









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في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:





- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.







