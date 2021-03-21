الأهلي يدرس تخليد ذكرى شهدائه بوضع صورهم في ملعب التتش

يناقش مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه المُقرر له ظهر غدًا الاثنين، الاقتراح المُقدم بوضع لافتة شهداء النادي الأهلي على المدرج الرئيسي لملعب التتش بدلًا من "بوابة المعلمين".





يأتي هذا الاقتراح كنوع من التكريم الجديد لشهداء الأهلي تقديرًا لمكانتهم خاصة وأن تضحياتهم بأرواحهم كانت مرتبطة بفريق الكرة ، فضلًا عن أن وجود صور هؤلاء الشهداء الذين ضربوا مثالًا في التضحية بملعب التتش سيكون حافزًا لكل اللاعبين الذين يتدربون في الملعب على مدار كل الأجيال ودافعًا لهم لبذل أقصى جهد من أجل النادي وجماهيره الوفية.



