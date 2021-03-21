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فن

في عيد الأم .. مصطفى قمر يهدي والدته الراحلة هذا الدعاء

الأحد 21/مارس/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
شارك الفنان مصطفى قمر صورة لوالدته الراحلة بمناسبة يوم عيد الأم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب: "أمي ياأغلي حبيبة ...من قلبي انتي القريبة باهديكي الف سلام ....ياام الحنان والطيبة. الله يرحمك ياأمي🙏🙏🙏".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت دعوات الرحمة والمغفرة لها وللأمهات جميعًا. 

ومن جانب اخر، يشارك مصطفى قمر في السباق الرمضاني بمسلسل دراما كوميدي، "فارس بلا جواز" ويرصد رحلة بحث عن عروسة في إطار كوميدي.

مسلسل "فارس بلا جواز"  بطوله النجم مصطفي قمر، من إنتاج  تياترو للمنتجة رانيا الجيد، وشركة one للمنتج عصام كفافي.

ويشارك البطولة طارق عبدالعزيز،  ومحمد ثروت، وطارق الايباري وسليمان عيد، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.
مصطفي قمر يتصدر البوستر الدعائي لمسلسل فارس بلا جواز
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