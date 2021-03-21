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ديني

خريجي الأزهر بالوادي الجديد توزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

الأحد 21/مارس/2021 - 03:46 م
صدى البلد
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محمد صبري عبدالرحيم
أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالوادي الجديد فاعليات مسابقة القرآن الكريم، بهدف تربية النشء على قيمة تربوية عظيمة وهي البر بالآباء، وبث روح التنافس المحمود بين الطلاب، مع تكوين جيل وسطي يفهم ٱيات القران بالمعاني الصحيحة البعيدة عن الغلو والتطرف ، فضلا عن تعريف أبناء المحافظة بالدور الذي تقوم به منظمة خريجي الأزهر.

بدأت مراحل الاختبار للمشاركين بالمسابقة التي استهدفت طلاب ما قبل الجامعي وطلاب الجامعة، وشكل الفرع لجنة من علماء الأزهر الشريف للإشراف علي الامتحانات واختيار الفائزين.

وتكونت اللجنة من الدكتور رفاعي عبدالحق محمد، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، المنسق العام للفرع، الدكتور مجدي عبدالمنعم حامد، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو المنظمة، الشيخ محمد محمود موجه عام وعظ الوادي الجديد وعضو المنظمة، الشيخ محمد سيد الأزهري معلم العلوم الشرعية والخطيب بوزارة الأوقاف، وعضو المنظمة .

تم تسليم عدد من الجوائز المالية تكريما للفائزين بالمسابقة.
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