وزير الخارجية السوري يبحث في سلطنة عُمان سبل تعزيز العلاقات

استقبل أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان، ظهر الأحد، الدكتور فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، الذي يزور السلطنة حاليًا.





وتم خلال المقابلة – التي جاءت بناءً على التكليف السامي للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان - تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين عُمان وسوريا، وبحث أوجه التعاون القائم بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بحضور وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.





كما التقى الوزير السوري اليوم أيضًا مع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث حول مسيرة العلاقات الأخوية التي تربط عُمان بسوريا، كما تم استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.





وكان الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بسوريا، قد وصل سلطنة عُمان أمس ووفد مرافق له في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





واستهل الوزير السوري زيارته للسلطنة أمس، بجولة في المتحف الوطني العُماني، حيث اطلع على المقتنيات الأثرية السورية والقطع التدمرية التي تم حفظها وصونها من قِبل المختصين بالمتحف، حيث تم ترميم 131 قطعة أثرية سورية تأثرت خلال سنوات الأزمة السورية، إلى جانب 9 قطع تدمرية جارٍ التنسيق لترميمها مع متحف الإرميتاج الروسي.





كما اطلع الوزير السوري على قاعات المتحف الوطني العُماني وما تزخر به، وكذلك "مجموع مخطوطات الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز"، والتي قام المتحف مؤخرًا بتدشينها للملاح العُماني الشهير شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدي، والمُعارة من مكتبة الأسد الوطنية بسوريا لمدة عام.