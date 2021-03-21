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أخبار البلد

حذرت أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.. البيئة: زيادة الأتربة العالقة بالجو حتى 24 مارس الجارى

الأحد 21/مارس/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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حنان توفيق
حذرت وزارة البيئة اليوم "الاحد" من نشاط الرياح الجنوبية على فترات وهو ما يتسبب في تركيز الاتربة العالقة في هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا موضحة انه من المتوقع زيادة  نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 22 مارس تكون مثيرة للاتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الاربعاء 24 مارس .


جاء ذلك  استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط.

وأكدت وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333،

ونصحت الوزارة السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.
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