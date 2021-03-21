الكشف على 1160 مواطنا في قافلة طبية إلى قرية البشاير بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية على مدار يومين، بقرية البشاير بمركز الرياض، تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.





وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في 10 تخصصات شملت الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والنساء والتوليد وإجراء الأشعة إلى جانب معمل التحاليل، وذلك على مدار يومين.





وأضاف أنه تم صرف العلاج لجميع الحالات، وتم أيضا توقيع الكشف الطبي على 1160 مواطنًا، إضافة إلى 32 تحليل دم و82 تحليل متوطنة و36 تحويل مستشفيات وبعض الخدمات الطبية الأخرى للمستفيدين من خدمات القافلة.





وأشارت إلى استخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة ، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.





كما أكدت أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ مع التأكيد على اتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء.



