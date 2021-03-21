ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف تحمي نفسك من الأتربة.. نصائح هاني الناظر لمرضى الحساسية

الأحد 21/مارس/2021 - 08:10 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
Advertisements
حياة عبد العزيز
وجه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، نصائح مهمة لمرضى الحساسية بأشكالها المختلفة جلدية وصدرية وجيوب أنفية بسبب الاجواء المتربة الحالية والممتدة الأيام المقبلة ولمدة حوالي أسبوع كما تشير خرائط الطقس العالمية.

وجاءت نصائح الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالآتي :

اولا بعدم الخروج الا في الحالات الاضطرارية مع اغلاق النوافذ جيدا.
ثانيا في حالة الخروج يجب ارتداء الكمامة اثناء السير في الشارع والأماكن العامة.
ثالثا تناول قرص مساء يوميا زيرتك او ترياكتين او ليفوهستام او تلفاست 180 ولمدة اسبوع .

وأشار هاني الناظر إلى أن تنطبق النصائح على الأطفال أيضا الذين يعانون من الحساسية ويمكن اعفائهم من الذهاب للمدرسة ويتم اعطاءهم معلقة صغيرة من تلفاست او زيرتك او ليفوهستام مساء يوميا اعتبارا من اليوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقلبات الطقس غدا.. هانى الناظر يوجه نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من البرد

هاني الناظر يحذر من طقس غدٍ الخميس..ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

خبير مناعة يحذر من نشر الملابس في الهواء بهذا التوقيت

هاني الناظر يحذر من الطقس الأسبوع المقبل ونصائح لمرضى الحساسية

خلال التقلبات الجوية.. الناظر يقدم نصائح ذهبية لمرضى الحساسية الجلدية والأنفية

هاني الناظر: احرصوا على ارتداء الكمامة حتى نهاية شهر أبريل لهذا السبب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بمنع زواج الأطفال

مأزق الاتحاد السكندري بعد استدعاء 9 لاعبين من صفوف سيد البلد لمنتخبات بلادهم

وفاة فنانة شابة بعد تعرضها لسكتة قلبية

البيئة تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد وحتى 24 مارس

سلامة المرأة في المواصلات وتقليص ظاهرة الغارمات.. 5 هدايا من الرئيس للمرأة في عيد الأم

أشرف زكي يكشف حقيقة التنحى عن منصب نقيب المهن التمثيلية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي نفسك من الأتربة.. نصائح هاني الناظر لمرضى الحساسية

كورونا وصل العين .. 3 علامات تؤكد إصابتك بالعدوى

تعرف على الأسعار الجديدة لـ شيفروليه كابتيفا 2021 | صور