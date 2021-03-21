كيف تحمي نفسك من الأتربة.. نصائح هاني الناظر لمرضى الحساسية





وجاءت نصائح الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالآتي :





اولا بعدم الخروج الا في الحالات الاضطرارية مع اغلاق النوافذ جيدا.

ثانيا في حالة الخروج يجب ارتداء الكمامة اثناء السير في الشارع والأماكن العامة.

ثالثا تناول قرص مساء يوميا زيرتك او ترياكتين او ليفوهستام او تلفاست 180 ولمدة اسبوع .





وأشار هاني الناظر إلى أن تنطبق النصائح على الأطفال أيضا الذين يعانون من الحساسية ويمكن اعفائهم من الذهاب للمدرسة ويتم اعطاءهم معلقة صغيرة من تلفاست او زيرتك او ليفوهستام مساء يوميا اعتبارا من اليوم.

وجه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، نصائح مهمة لمرضى الحساسية بأشكالها المختلفة جلدية وصدرية وجيوب أنفية بسبب الاجواء المتربة الحالية والممتدة الأيام المقبلة ولمدة حوالي أسبوع كما تشير خرائط الطقس العالمية.