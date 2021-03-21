ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غانا تنضم إلى وكالة الأدوية الأفريقية

الأحد 21/مارس/2021 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
وقعت جمهورية غانا على الانضمام إلى "وكالة الأدوية الأفريقية"، فيما تعد الوكالة الصحية ثاني مؤسسة قارية طبية متخصصة بعد "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".
وذكر الاتحاد الإفريقي - في بيان - أن "وكالة الأدوية الأفريقية" ستقوم بتعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي بتنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة.
وقع على الاتفاقية، أميرة الفاضل محمد مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وسفير غانا لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، أما أدوما أمواه.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

خاص| تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندري مع حارس الزمالك وموقف المسئولين

معين عبدالملك يغادر عدن إلى السعودية

بعد وفاتها بالسكتة.. 4 معلومات وصور لـ رضوى أبو شادى

السيسي يوجه التحية لشيخ الأزهر على قانون الأحوال الشخصية ..فيديو

صدق أو لا تصدق .. الحوت أصله غزال | فيديو

تعرف على الأسعار الجديدة لـ شيفروليه كابتيفا 2021 | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتنع عن تناول الكربوهيدرات في هذه الأوقات

كيف تحمي نفسك من الأتربة.. نصائح هاني الناظر لمرضى الحساسية

كورونا وصل العين .. 3 علامات تؤكد إصابتك بالعدوى