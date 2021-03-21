غانا تنضم إلى وكالة الأدوية الأفريقية

وقعت جمهورية غانا على الانضمام إلى "وكالة الأدوية الأفريقية"، فيما تعد الوكالة الصحية ثاني مؤسسة قارية طبية متخصصة بعد "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وذكر الاتحاد الإفريقي - في بيان - أن "وكالة الأدوية الأفريقية" ستقوم بتعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي بتنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة.