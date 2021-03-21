أحمد موسى يهنئ زوجته بعيد الأم: وشها كان حلو عليا واتعينت في الأهرام بعد الخطوبة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث عن مشكلة كبرى تواجه الأسر في الصعيد والوجه البحري بسبب المغالاة في تجهيز العرائس.





وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «بعض الأسر لا تمتلك مقدرة مالية، وتوقع إيصالات وشيكات من أجل تجهيز البنات ويكون مصيرها السجن».





وروى موسى تجربته الشخصية قائلا «اتعينت بعد الخطوبة بأسبوع، وزوجتي كان وشها حلو عليا، وقتها قولت لحمايا مش متعين ومش معايا فلوس، وبعد الخطوبة اتعينت واشتريت شقة».





وأكمل «بعد ما تعبت في حياتي، ربنا كرمنا وبقول لزوجتي كل سنة وأنتي طيبة بعد ما تحملتي معي هذه الظروف»، معلقا «كنت بشتغل في 10 صحف، و4 وكالات أنباء عشان أعيش، هل فيه صحفي بيعرف يعيش بمرتب واحد».





واستنكر موسى الإسراف في تجهيز العرائس قائلا: «ليه أستلف وأدخل السجن عشان أجوز ولادي».





وتابع «الأسر تدفع أموال طائلة في تجهيز العرائس، والنيش بيفضل زينة دون استخدام»، معلقا «بلاش نأذي نفسنا، بلاش نغمة إزاي متجيبش زي بنت خالتها».





وطالب موسى بتغيير ثقافة المغالاة في تجهيز العرائس قائلا: «فيه ناس بتتغرب عشان تجوز ولادها».