صورة الأم فى الدراما والسينما بعد نموذج ماما نونا .. نقاد يجيبون ويختارون "المثالية"

طارق الشناوى لـ صدى البلد : الدراما والسينما عاجزتان عن تقديم شخصية الأم بشكل مثالى بعد توهج ماما نونا
محمود قاسم يختار الأم المثالية في الدراما والسينما
رامى المتولى: صورة الأم تطورت بعد 2011 وأصبحت تواكب العصر
كانت ولا تزال شخصية "ماما نونا" الأكثر تاثيرا فى الدراما والسينما وتعد النموذج المثالى الذى قدم الام وصورتها بشكل عام، بعد عديد من الشخصيات منهن امينة رزق وفردوس محمد ولكن بعد "ماما نونا" التى قدمتها كريمة مختار تغيرت صورة الام فى السينما والدراما بشكل كبير سواء كان بشكل إيجابى او سلبى وهو ما فسره عدد من النقاد الذين كشفوا عن اراءهم عبر صدى البلد عن صورة الام بعد ماما نونا.
نرصد اراء النجوم حول صورة الام فى الدراما والسينما بعد ماما نونا.
عاجزتان :
كشف الناقد طارق الشناوى عن رايه فى صورة الأم فى الدراما والسينما فى الفترة الاخيرة بعد نموذج ماما نونا الذى قدمته الفنانة الراحلة كريمة مختار بمسلسل "يتربى فى عزو" الذى قام ببطولته يحيى الفخرانى.
وقال طارق إنه بعد تقديم شخصية ماما نونا لم تفرز لنا الدراما او السينما شخصية الام بالشكل المطلوب وهو ما يعنى ان الدراما والسينما عجزت عن تقديم صورة الام بالشكل المطلوب.
واضاف ان شخصية ماما نونا التى كتبها المؤلف والكاتب يوسف معاطى وصلت الى القمة بعد اداء اكثر من رائع للراحلة كريمة مختار لدرجة أن تم تصنيعها على شكل دومية بعيدا عن المسلسل وهذا يعنى قوة شخصية الام والدراما معا وهما العامل الاساسى لنجاح الشخصية وتوهجها وهو ما لم نراه فى الفترة الاخيرة وتحديدا بعد مسلسل يتربى فى عزو.
واوضح الشناوى أن ما ظهر فى الفترة الاخيرة شخصيات عادية للغاية ولا يمكن ان نختار منها الام المثالية أو شخصية محددة وحتى يتحقق ذلك فانه امر فى علم الغيب.
الأم المثالية :
بينما كشف الناقد محمود قاسم عن رأيه فى صورة الأم قائلا : أرى ان الدراما والسينما فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد نموذج ماما نونا عجزت عن تقديم أى نموذج جديد يثير اهتمام الجمهور ويؤثر فى القلوب مثل ماما نونا.
وأضاف قاسم: جميع ما تم تقديمه مجرد نماذج عادية ربما بها بعض الفلتات إلا أنها لم ترتقَ إلى نفس الحالة التى صنعتها ماما نونا والمؤلف يوسف معاطى الذى كتب خصيصا هذه الشخصية للفنانة كريمة مختار.
وأوضح قاسم برغم من أن السينما عجزت عن تقديم نماذج للأم ولكن هناك بعض الممثلات اللاتى قدمن شخصية الأم بشكل جيد ولعل أبرزهن الفنانة داليا البحيرى فى مسلسل "زوجة مفروسة".
وأشار قاسم إلى أن هناك ممثلة أخرى يمكن أن تستحق لقب الأم المثالية فى الدراما من خلال دورها فى مسلسل "طايع" وهى الفنانة سلوى محمد علي.
تطورت الى الأفضل :
أما الناقد رامى المتولى عبر عن رايه فى صورة الام وقال : أرى أن صورة الام فى الدراما والسينما تغيرت تماما فى هذه الفترة وتحديدا بعد نوذج ماما نونا وبشكل كبير ظهر هذا التغير بعد 2011.
واضاف رامى : ان هذا التغير كان مواكبا للعصر واستطاع المؤلفون والمخرجون ان يقدموا للجمهور نماذج جيدة الى حد كبير تتواكب مع تطورات العصر التى شهدتها تحديدا الدراما.
واوضح رامى : هناك على سبيل المثال نموذجين من خلال شخصية الام التى قدمتها يسرا فى مسلسل "خيانة عهد" واعتبر يسرا من النجمات الاذكياء اللاتى يطورن من انفسهن سريعا.
واشار رامى الى أن هناك أيضا نموذج الام الذى قدمته وفاء عامر والفنان كندة علوش فى مسلسل "الا انا".
وقال رامى : لا يمكن ان نطلق على أحد من هذه النماذج لقب الأم المثالية لان هذه النماذج كانت تحمل الخير والشر معا وبالتالى ليس مثل شخصية ماما نونا او الشخصيات التى قدمتها الفنان الراحلة فردوس محمد بل تعد هذه النماذج مواكبة للعصر.