صورة الأم فى الدراما والسينما بعد نموذج ماما نونا .. نقاد يجيبون ويختارون "المثالية"

نرصد اراء النجوم حول صورة الام فى الدراما والسينما بعد ماما نونا.

عاجزتان :

كشف الناقد طارق الشناوى عن رايه فى صورة الأم فى الدراما والسينما فى الفترة الاخيرة بعد نموذج ماما نونا الذى قدمته الفنانة الراحلة كريمة مختار بمسلسل "يتربى فى عزو" الذى قام ببطولته يحيى الفخرانى.





وقال طارق إنه بعد تقديم شخصية ماما نونا لم تفرز لنا الدراما او السينما شخصية الام بالشكل المطلوب وهو ما يعنى ان الدراما والسينما عجزت عن تقديم صورة الام بالشكل المطلوب.





واضاف ان شخصية ماما نونا التى كتبها المؤلف والكاتب يوسف معاطى وصلت الى القمة بعد اداء اكثر من رائع للراحلة كريمة مختار لدرجة أن تم تصنيعها على شكل دومية بعيدا عن المسلسل وهذا يعنى قوة شخصية الام والدراما معا وهما العامل الاساسى لنجاح الشخصية وتوهجها وهو ما لم نراه فى الفترة الاخيرة وتحديدا بعد مسلسل يتربى فى عزو.



