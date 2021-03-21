محمد الباز ينعى نوال السعداوي

نعى الإعلامي محمد الباز، الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، التى توفيت عن عمر يناهز الـ 90 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه ناشد الحكومة أمس بعلاج الكاتبة الراحلة، ولكن الموت كان أصرع وتوفيت الكاتبة الكبيرة.
وكشف الباز أن الراحلة كانت تطالب بحرية المرأة، وأكد أن اليوم الذى توفيت فيه الكاتبة، تم الموافقة من مجلس الشيوخ على تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأن الراحلة كانت مهتمة بالقضاء و محاربة ختان الإناث طوال حياتها.
وتابع :" الله يحب الكاتبة نوال السعداوي لأنها توفت في اليوم الذي أصدر فيه مجلس الشيوخ قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث، موضحًا أن ختان الإناث من القضايا التي تصدت لها نوال السعداوي بقوة خلال مسيرتها.
وأوضح الباز أن هناك بعض الأشخاص تشمت فى وفاة الراحلة، موضحًا أن الشماتة من قبل المتأسلمين في موت "نوال" ليست من أخلاق الإسلام.