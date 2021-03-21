محمد الباز ينعى نوال السعداوي

نعى الإعلامي محمد الباز، الكاتبة الكبيرة نوال السعداوي، التى توفيت عن عمر يناهز الـ 90 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.





وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه ناشد الحكومة أمس بعلاج الكاتبة الراحلة، ولكن الموت كان أصرع وتوفيت الكاتبة الكبيرة.





وكشف الباز أن الراحلة كانت تطالب بحرية المرأة، وأكد أن اليوم الذى توفيت فيه الكاتبة، تم الموافقة من مجلس الشيوخ على تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأن الراحلة كانت مهتمة بالقضاء و محاربة ختان الإناث طوال حياتها.





وتابع :" الله يحب الكاتبة نوال السعداوي لأنها توفت في اليوم الذي أصدر فيه مجلس الشيوخ قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث، موضحًا أن ختان الإناث من القضايا التي تصدت لها نوال السعداوي بقوة خلال مسيرتها.