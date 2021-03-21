قصة سيارة شهيرة استعرض بها المطرب أحمد جمال أحلى طرق مصر | صور

مطرب شاب شبهه الكثير بأنه حلقة وصل بين شباب الجيل الحالي ومطربي الزمن الجميل لعزوبة صوته الذي قال عنه أحد حكام المسابقات الفنية بانه يشبه لحنًا شجي يعزف بآلة العود العريقة والمحببة إلى قلبه، حقق نجاحًا كبيرًا وكون قاعدة جماهيرية عريضة منذ طلته الأولى في أحد برامج المسابقات، حيث اجتمع المصريين حينها أمام الشاشات الصغيرة في محاولة للتصويت له وكأنها مهمة وطنية واجبة التنفيذ، إنه المطرب الشاب أحمد جمال.

لم يكن يعلم هذا الطبيب الصيدلي بأنه سوف تتغير حياته إلى الأبد لمجرد اشتراكه في أحد برامج المسابقات الفنية ، فحينما تقدم احمد جمال للاشتراك في برنامج أراب أيدول كانت مجرد محاولة للوصول إلى حلمه وبالفعل تحقق هذا الحلم ومنذ اول حرف تغنى به وجد تصفيقًا حادًا، وحبًا كبيرًا سواء كان من جموع الحاضرين بمسرح المسابقة، أو من الجماهير العريضة التي أظهرت حبها من خلال التصويت له في هذا البرنامج وحصوله على المركز الثاني رُغم صعوبة المنافسة.

بعد انتهاء برنامج أراب أيدول، وجد احمد جمال دعمًا كبيرًا من كبار الفنانين والموسيقيين وكلن على رأسهم الراحل عمار الشريعي الذي تبنى موهبته وتنبأ له بمستقبل واعد مشرق، وجاءت بدايات المشوار الفني لأحمد على يد الشريعي حيث جعله يغني من ألحانه في مسلسل بيت الباشا.

بدأ أحمد جمال مشواره الفني بخطوات ثابته موفقة وناجحة، وحققت أغنياته شهرة واسعة وقام بتصوير العديد منها بخاصية الفيديو كليب وكان ضمن هذه الأغنيات المصورة " على المزيكا " التي اعتمدت بشكل رئيسي في تصوير مشاهدها على استقلاله سيارة شبابية فارهة والسير بها عبر مظهر جبلي خلاب في أحد طرق مصر.

كانت السيارة من إنتاج الصانع الأمريكي العريق فورد التي تعد من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم حيث تأسست في العام 1903 على يد أشهر مهندسي ومصممي السيارات هنري فورد والذي وصمم أول مركبة صغيرة بأربعة عجلات وتعد هذه هي نبتة صناعة السيارة الشهيرة FORD.

وظهرت السيارة فورد برفقة الفنان أحمد جمال خلال أحداث الفيديو كليب من فئة السيارات الشبابية الشهيرة FORD MUSTANG موديل عام 2010، والتي تم طرح اول طراز لها في العام 1964 لتنافس بقوة أقرانها من سيارات شيفروليه ودودج، وبالفعل نجحت في تلك المنافسة بقوة وتصدرت مبيعات سوق السيارات العالمي.

استمدت السيارة FORD MUSTANG موديل عام 2010، قوتها من محرك مكون من 8 أسطوانات، بسعة 4.6 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 315 حصانًا، متصل بخيارين من نواقل الحركة الأول أوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات، والثاني يدوي من 5 سرعات أيضًا، وتتمكن هذه السيارة للتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 5.5 ثانية.

ويُذكر ان اغنية علي المزيكا للفنان أحمد جمال من كلمات و ألحان المؤلف والملحن الموسيقي عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب، وقام بإخراج الفيديو كليب الخاص بهذه الاغنية المخرج محمد علاء.