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نهاد أبو القمصان: ثلث الأسر المصرية تعولها نساء

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:35 ص
ثلث الأسر المصرية
ثلث الأسر المصرية تعولها نساء
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ندى رأفت
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسه المركز المصري لحقوق المرأة، أن ثلث الأسر المصرية تعولها نساء، مشيرة إلى أن التعبئة والأحصاء أيضًا تؤكد أن 20% من الأسر تعولها النساء، مشددة على أن الواقع فرض على النساء أن يكونوا شركاء في إعالة الأسرة بجانب الزواج او الرجل. 

 وأضافت "أبو القمصان"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن رب الأسرة الأب والأم، كما أنها طرحته كهاشتاج للحلقة، مؤكدة أن الواقع منذ بداية الزواج يجبر الخطيبة أو الزوجة بالمشاركة في بناء الأسرة، منوه الى أنه لابد من قوانين تحفظ العلاقة المالية بين الرجل وزوجته. 

 وأوضحت أن الشباب يُقبل على الزواج متطلع على أنه من يعول الأسرة، إلا أن تفاصيل الحياة مليئة بالغلاء لذلك لابد من مشاركة الزوج والزوجة معًا، إذ أنه لابد من وجود حملات توعوية وتشريعية لحل الأزمة.
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