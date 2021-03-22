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سيارات

لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة من الترقيات وبسعر خيالي| صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:01 ص
لامبورجيني أورورس
لامبورجيني أورورس تحصل على حزمة من الترقيات و بسعر خيالي
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صبري طلبه

تطل علينا شركات تعديل السيارات من وقت إلى آخر بالعديد من الاصدارات القوية، التي ربما تحمل أبعادا هيكلية مختلفة تشمل لمسات فنية في الهيكل الخارجي، وربما يتعلق الأمر بالقدرات الفنية مثل قوة المحرك وقدرات التسارع أو أنظمة التعليق.

 

وفي ظل التطور الدائم في هذا المجال، كشفت شركة مانسوري الألمانية عن إصدار جديد يحمل لمسات برونزية اللون  BRONZO ZENAS مع ألياف الكاربون، وباطلالة قوية وبقدرات عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV التي تنضم إلى اسطول لامبورجيني وهي النسخة أوروس.

 

تأتي لامبورجيني أوروس 2021 بمواصفات قياسية تتمثل في محرك مكون من 8 اسطوانات V8 تيربو، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 641 حصانا، وعوم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة دبل كلتش ZF من ثماني سرعات.

 

لكن مع التعديلات الخاصة على طريقة مانسوري، ارتفعت قوة الأحصنة من لامبورجيني أوروس لتبلغ قوتها 809 أحصنة، و 1050 نيوتن/متر من عزم الدوران، ولا شك أن التصميم الخارجي جاء بالعديد من اللمسات الفنية، حيث ظهرت مقدمة السيارة بمنظومة متكاملة من الفتحات الهوائية، التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

بالاضافة إلى مصابيح الأمامية لـ أوروس التي تعطي مظهر عدواني، إلى جانب تمتعها بعجلات رياضية كبيرة الحجم، و عتبات بارزة، وجنوط معدنية سوداء اللون ذات تصميم هندسي فريد على طريقة لامبورجيني، كما دعمت بصادم خلفي من ألياف الكاربون متعدد المقاطع، و سبويلر خلفي أنيق.

  

ويبلغ سعر النسخة المعدلة من مانسوري لـ لامبورجيني أوروس البرونزية قيمة قدرها نصف مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 7 ملايين جنيه و750 ألفا.

لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة من الترقيات وبسعر خيالي| صور
لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة من الترقيات وبسعر خيالي| صور
لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة من الترقيات وبسعر خيالي| صور
لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة من الترقيات وبسعر خيالي| صور
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