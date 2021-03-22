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توك شو

هل يخفض الأسبرين من نسبة الوفيات الناتجة عن كورونا.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:01 ص
الأسبرين
الأسبرين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود بهجت أستاذ البيولوجيا ، فيروس كورونا المستجد علمنا عنه شيء منذ بداية انتشاره وهو انه قادر علي انه يقوم بتجميع الصفائح الدموية لافتا أن تجميع الصفائح الدموية في أي جزئ من الجسم سننتج عنه جلطات.

وأضاف بهجت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": هناك 30 % من حالات إصابات فيروس كورونا التي تقوم بالدخول إلي العناية المركز يكون لديهم جلطات ومن المعروف عن الأسبرين انه يقوم بمنع تجمع الصفائح الدموية.

وأوضح بهجت ، دواء الأسبرين يتم وصفة من قبل الأطباء من اجل السيول ولمنع تجلط الدم في أي جزئ من أجزاء الجسم.
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