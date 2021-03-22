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توك شو

الرئيس السيسي: بقول لكل مسئول من فضلك خلي بالك من أهل مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:30 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد القاضي
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها بعد عرض حالتها على الهواء، حيث أنها لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لها ولأسرتها.

وقال "الرئيس السيسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أنا أبلغ الست ناهد تحياتي واحترامي، وألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهى بتجرى عليهم كده وإحنا بنتفرج".

وأضاف: "ربنا يديها الصحة، وهندبر لها كل اللي هي عايزاه لأنها تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا".

وأوضح: "الست ناهد بـ100 راجل، وبقول لكل مسئول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم ومن أهل مصر".

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