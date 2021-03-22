بعد غياب.. أوتوستراد الأردني يقابل جمهوره المصري في ساقية الصاوي بحفلتين

بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات يعود فريق "أتوستراد" الأردنى ليقدم حفلان على مسرح ساقية الصاوى الجمعة 25 من ماري فى قاعة النهر الساعة الرابعة والثامنة مساءً، أوتوستراد من أبرز الفرق الغنائية المستقلة فىالأردن وفى العالم العربى ككل. أوتوستراد فرقة موسيقية عربية متوسطية مستقلة من الأردن. تأسست الفرقة عام 2007 عبر صداقات أعضائها التي استمرت على مدى 16 عامًا. تعرف الفرقة بأسلوبها الموسيقي المتأثر بأنواع موسيقية إقليمية وعالمية مثل الريغي والفانك والروك، وتستمد قوتها من نظم أغانيها باللهجة الأردنية.





تستوحي فرقة أوتوستراد كلمات أغانيها من الحياة اليومية في الأردن حيث تغني قصص الحب والنضال والتعثرات المالية وتعاطي المخدرات والسجن والبحث عن الذات. تتجدد معاني كلمات أغاني أوتوستراد بمرور الزمن وتبدل السياقات التي تسمع فيها، وكذلك ألحان أوتوستراد الأصلية التي هي نتاج التجارب الجماعية لأعضاء الفرقة وعلاقتها بالواقع.