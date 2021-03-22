5 أطعمة يمكنك استخدامها للحفاظ على منزلك نظيفًا

1. الموز

2. المياه الغازية





3. الأرز

4. قشور البطاطس

5. الليمون

6. الشاي

على الرغم من أننا نفترض أن المنظفات المنزلية آمنة ، إلا أن معظم منتجات التنظيف متعددة الأغراض قد تكون سامة ويمكن أن تضر بصحتنا. لحسن الحظ ، يمكنك استبدالها بسهولة بخيارات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة تعمل حقًا.إليك وفقا لموقع برايت سايد 5 أطعمة يمكنك استخدامها للحفاظ على منزلك نظيفًايمكنك استخدام الموز لعمل مصيدة لذباب الفاكهة . ضع موزة قديمة وبعض صابون الأطباق داخل برطمان. ثم قم بلف ورقة على شكل قمع وقم بلصقها بحيث تحافظ على الهيكل وإضافتها إلى فتحة البرطمان. ستجذب رائحة الموز الحلوة الذباب والقمع والصابون سيجعل من الصعب عليهم الخروج من البرطمان.هذا المشروب الشائع منظف طبيعي رائع. رشيها فوق مرآة الحمام ثم امسحيها بإسفنجة. يمكنك أيضًا استخدامه لتنظيف مجوهراتك أو سطح الطاولة أو لإزالة البقع من ملابسك.إذا كان لديك زجاجات أو مزهريات غير منتظمة الشكل يصعب تنظيفها ، يمكن أن يعمل الأرز كعامل تنظيف مثالي. استخدم الأرز الخام غير المطبوخ وقليلًا من الماء والصابون للوصول إلى المناطق التي يصعب تنظيفها. كل ما عليك فعله هو وضع هذا الخليط في إناء وتحريكه حوله.أسهل طريقة لتنظيف المدفئة هي حرق بعض قشور البطاطس فيه. اترك القشور تجف لمدة تصل إلى 48 ساعة لأن التقشير الرطب لن يعمل مع طريقة التنظيف هذه. انشر قشور البطاطس على ورقة خبز لإبقائها مسطحة. عندما يحترقون ، سوف يدفعون بقايا الخشب المحترق خارج المدخنة.يمكن استخدام مزيج من عصير الليمون والقشور والماء لتنظيف الميكروويف. ضع وعاء مكشوف بالداخل واضبطه على نار عالية لمدة 3 دقائق. اترك الباب مغلقًا لبعض الوقت حتى لا يتمكن بخار الماء من الهروب. أخيرًا ، امسح الميكروويف بمنشفة نظيفة.يمكن استخدام الشاي الأسود لتنظيف الأرضيات الخشبية الصلبة وإضفاء لمعان عليها. صب بعض الشاي في وعاء الممسح واتركه يبرد. يساعد حمض التانيك الموجود في الشاي على تنظيف الأرضيات الخشبية ، لكن لا يجب استخدامه لتنظيف الأرضيات الخشبية.