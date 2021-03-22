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حوادث

ثعبان يلدغ طفلة في سوهاج

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:32 ص
ثعبان يلدغ طفلة ويفر
ثعبان يلدغ طفلة ويفر هاربا في سوهاج
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أنغام الجنايني
أصيبت طفلة بحالة إعياء شديدة إثر لدغ ثعبان لها، أثناء لهوها بالمنزل في طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (شيماء علي - ١٠ سنوات - تلميذة)، مصابة بحالة إعياء شديدة إدعاء لدغ ثعبان.


وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها (علي. م. م - ٤٥ سنة - حارس بنك)، قرر حدوث إصابتها إثر لدغ ثعبان لها  أثناء لهوها بالمنزل.

وتعبتر تلك الواقعة الثانية بثلاثة أيام فقط حيث لقي مُسن مصرعه إثر لدغ ثعبان له بقرية العوكلية بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (ثابت. م. ع - ٦٨ سنه - مزارع - ويقيم دائرة المركز)، مُصاب بحالة إعياء إدعاء لدغ ثعبان وتوفي أثناء الإسعافات الأولية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال (شحات. ث. م - ٤٤ عامًا - عامل)، قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
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