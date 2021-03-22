ضبط صاحب محل مستلزمات بحوزته 2250 كمامة مجهولة المصدر في سوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط صاحب محل مستلزمات تجميل لحيازته وعرضه سلع مجهولة المصدر دون فواتير، بشارع الحرية في مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط صاحب محل مستلزمات تجميل لحيازته وعرضه سلع مجهولة المصدر دون فواتير، بشارع الحرية دائرة المركز.









وبالانتقال والفحص تبين ضبط (عمرو. ع. ع - ٣٢ سنه - ويقيم بذات الناحية)، وبحوزته ٢٢٥٠ كمامة و٦٩ عبوة كحول مجهولة المصدر.



