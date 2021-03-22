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أخبار العالم

إسرائيل تغلق الضفة الغربية ومناطق في غزة تزامنًا مع انتخابات الكنيست

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، فرض إغلاق عام على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، تزامنا مع انتخابات الكنيست.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع "تويتر": "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيجري فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات في إسرائيل في 23/03/2021، وذلك وفق تقييم الوضع الأمني وساعات عمل المعابر".

وأضاف: "كما سيفرض إغلاق على منطقة يهودا والسامرة وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي من يوم الجمعة 26/03/2021 (أي من منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة) وحتى منتصف يوم السبت 03/04/2021".

وأشار إلى أنه خلال الإغلاق سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بعد الحصول على موافقة.

ويتوجه الناخبون الإسرائيليون يوم غد الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين، بعد أن حالت نتائج الانتخابات السابقة، المتقاربة، والخلافات بين الأحزاب، دون تشكيل حكومة مستقرة.

وسيسمح للمصابين بفيروس كورونا والخاضعين لإجراءات الحجر الصحي بالتصويت في مراكز خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء بأصواتهم دون مغادرة سياراتهم.

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