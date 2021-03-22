29 مارس.. طرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم أهل الكهف

أعلن المنتج وليد منصور، عن موعد طرح الفيديو الدعائي الأول لفيلمه المقبل أهل الكهف، على حسابه بتطبيق انستجرام.

ونشر وليد منصور، عبر خاصية الاستوري، صورة له مع الفنان خالد النبوي، بطل الفيلم الذي يؤلفه الكاتب أيمن بهجت قمر، وعلق عليها قائلا:" انتظروا 29 مارس البرومو الأول لفيلم الكهف.. لعلها عبرة".

وقال وليد منصور في تصريحات صحفية سابقة، إن الفيلم في مراحل الإعداد الأخيرة تحت إشراف المخرج عمرو عرفة، ومن المقرر طرحه في دور العرض قريبا.

يشارك في بطولة أهل الكهف الفنان محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وعدد كبير من النجوم، وهو مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل توفيق الحكيم.