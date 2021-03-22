ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في الشرقية

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:29 ص
حريق نشب بمزرعة دواجن
حريق نشب بمزرعة دواجن
Advertisements
محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية،برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم من السيطرة على حريق نشبَّ بمزرعة دواجن بناحية قرية "منشية شلبي" بدائرة مركز شرطة كفر صقر وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية "منشية شلبي" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

 

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران وإخمادها وتبين من المعاينة الأولية نفوق عدد كبير من الدجاج وعدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

 

جاري إنتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

 

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-3-2021

إسلام جمال يكشف كواليس صعوده للفريق الأول بالزمالك

متى يستجاب الدعاء بسرعة ؟.. ارفع يديك واذكر حاجتك فالسماء مفتوحة 13 ساعة يوميا

حسني عبد ربه يعتذر لـ علي أبو جريشة على الهواء

بعد تحذير الرئيس من الموجة الثالثة لكورونا..غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور هوندا سيفيك 2022 الشكل الجديد

بدأ الاحتفال به عام 1993.. معلومات عن اليوم العالمي للمياه وشعاره لعام 2021

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور