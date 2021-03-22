السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية،برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم من السيطرة على حريق نشبَّ بمزرعة دواجن بناحية قرية "منشية شلبي" بدائرة مركز شرطة كفر صقر وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية "منشية شلبي" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران وإخمادها وتبين من المعاينة الأولية نفوق عدد كبير من الدجاج وعدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

جاري إنتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحرير محضر بالواقعة.



