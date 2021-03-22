أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما .. عالم أزهري يكشف عنها

نحتفل جميعا اليوم بعيد الأم حيث يتم تكريمها تقديرا لجهودها التي لا تعد ولا تحصى ومهما قدمنا لأمهاتنا فلن نسدد ولو جزء بسيط مما فعلته من أجلنا ، الكثير مما فقد امه واباه او أحدهما فكيف تبرهما في مثل هذا اليوم منا وبر الوالدين لا يكون في حياتهما فقط ولكن يمتد بعد وفاتهما ، وهناك أشكال كثيرة من بر الوالدين بعد الوفاة أكد عليها الفقهاء وعلماء الدين ، واجمعوا على انهما يشعران بما يفعله أبنائهم من بر ويعلمان به .





وفي هذا الصدد ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول فيه السائل:" في عيد الأم ما هي أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما؟





قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بر الآباء والأمهات لا يقتصر فقط على الحياة فى الدنيا ولكن يكون أيضا بعد وفاتهما.









وأضاف أمين الفتوى، أن النبي قال فى حديثه الشريف: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".









وأشار إلى أن من البر بالوالدين، صلة رحم كل منهما بعد الوفاة، وكذلك التواصل مع أقرب الناس إليهم من أصدقائهم، وكذلك الإستمرار فى عمل صالح كان يواصل فعله الوالدين فى حياتهما.









وورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التى تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد كما ورد فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.





أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما





ومن جانبه قال الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إن أعظم طاعة بعد توحيد الله هي بر الوالدين والأآيات والآحاديث واضحة بدون غموض في ذلك، كما أن بر الوالدين تسعد المسلم في الدنيا والآخرة.





وأضاف عامر، أن بر الوالدين يكون بطاعتهما وتنفيذ أوامرهما ورعايتهما والقيام على شئونهما وتقبيل يديهما ، لأن الوالدين عند الكبر يكونا في حاجة إلى رعاية أبنائهما.





وأشار إلى أن بر الوالدين بعد وفاتهما يكون بالصلاة عليهما وتعني صلاة الجنازة أو الدعاء، كما يكون البر لهما بعد الوفاء بالاستغفار لهما لما له من أهمية كبيرة في نفع الميت، وكذلك إنفاذ عهدهما من بعدهما بتنفيذ وصاياهما.





كما يكون بر الوالدين، بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فيحرص الأبناء على صلة الرحم من الأقارب.





وأشار إلى أن بر الوالدين لا ينقطع بعد موتهما، فهناك وسائل عدة لبرهما بالعديد من الطاعات، منها: الدعاء لهما، والصدقة عنهما، وهبة ثواب قراءة القرآن إليهما، وزيارة قبرهما، وأن نصل رحمهما وأصدقاءهما. فكل هذه الأمور تحقق الألفة حتى لو مات الوالدين كأنهما ما زالا معنا في الحياة، فبر الوالدين لا يتوقف بعد موتهما



