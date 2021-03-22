سلبية مسحة كورونا محمد صلاح واللاعب يقود تدريب منتخب مصر اليوم

تأكدت سلبية عينة مسحة كورونا لـ محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي بعد خضوعه لمسحة طبية فور وصوله من إنجلترا خلال الساعات الماضية .

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح فى تدريب منتخب مصر اليوم بصورة طبيعية بعد تأكد سلبية المسحة الطبية الخاصة به .



وانطلق معسكر منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أمس الأحد، على ملعب ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر على مدار يومي 25 و29 من الشهر نفسه، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب مصر المغلق بأحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة والتدريب على استاد القاهرة حتى الغد، الثلاثاء، وهو موعد السفر إلى كينيا لخوض منافسات الجولة الخامسة.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم - محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد مجدي أفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف.