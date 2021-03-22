المركز القومى للبحوث يوقع اتفاقيات للتعاون مع مؤسسات تعليمية وبحثية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د. محمد محمود هاشم رئيس والمركز القومى للبحوث/ حول توقيع المركز عددًا من اتفاقيات التعاون.





وأشار التقرير ، إلى توقيع اتفاقية تبادل وتعاون علمي مشترك بين جامعة بدر والمركز القومى للبحوث؛ بهدف وضع أسس التكامل العلمي بين المؤسستين فى مجال البحث العلمي، والبرامج التدريبية، والمشروعات البحثية التطبيقية، وتبادل الخبرات والأفكار، بما يساهم فى إعداد الكوادر العلمية، بالإضافة إلى إجراء البحوث التطبيقية المبنية على قاعدة أكاديمية ثابتة تخدم المجتمع المصري.





ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه تم بدء العمل فى اتفاقية التعاون المشترك بين المركز القومى للبحوث وأكاديمية العلوم الرومانية، في دراسة بعنوان " العلامات الجزيئية المرتبطة بالصفات الاقتصادية الهامة في الماشية"؛ بهدف تحديد تعدد الأشكال الوراثية لجينات جديدة يتم دراستها لأول مرة فى مصر، وهى مرتبطة بإنتاج الألبان، وانخفاض معدل المواليد لدى الأبقار بما يعرف بتأخر الشياع، وتقديم معلومات حول الآليات المرغوبة.









وأشارت د. كريمة غنيمى الأستاذ بشعبة البحوث البيطرية، إلى أن نسبة حدوث عدم الشياع ترجع إلى خمول المبيض بنسبة 41٪ في أبقار الألبان المصرية، مما يتسبب في مشكلة قلة الخصوبة، وخسارة اقتصادية كبيرة لصناعة الألبان بسبب انخفاض عدد مواليد العجول، وإنتاج اللبن، فضلًا عن أن هذه المشكلة تتأثر إلى حد كبير بالبيئة.



