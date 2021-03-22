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تعليم

المركز القومى للبحوث يوقع اتفاقيات للتعاون مع مؤسسات تعليمية وبحثية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:05 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من د. محمد محمود هاشم رئيس والمركز القومى للبحوث/ حول توقيع المركز عددًا من اتفاقيات التعاون.

وأشار التقرير ، إلى توقيع اتفاقية تبادل وتعاون علمي مشترك بين جامعة بدر والمركز القومى للبحوث؛ بهدف وضع أسس التكامل العلمي بين المؤسستين فى مجال البحث العلمي، والبرامج التدريبية، والمشروعات البحثية التطبيقية، وتبادل الخبرات والأفكار، بما يساهم فى إعداد الكوادر العلمية، بالإضافة إلى إجراء البحوث التطبيقية المبنية على قاعدة أكاديمية ثابتة تخدم المجتمع  المصري.

ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه تم بدء العمل فى اتفاقية التعاون المشترك بين المركز القومى للبحوث وأكاديمية العلوم الرومانية، في دراسة بعنوان " العلامات الجزيئية المرتبطة بالصفات الاقتصادية الهامة في الماشية"؛ بهدف تحديد تعدد الأشكال الوراثية لجينات جديدة يتم دراستها لأول مرة فى مصر، وهى مرتبطة بإنتاج الألبان، وانخفاض معدل المواليد لدى الأبقار بما يعرف بتأخر الشياع، وتقديم معلومات حول الآليات المرغوبة.


وأشارت د. كريمة غنيمى الأستاذ بشعبة البحوث البيطرية، إلى أن نسبة حدوث عدم الشياع ترجع إلى خمول المبيض بنسبة 41٪ في أبقار الألبان المصرية، مما يتسبب في مشكلة قلة الخصوبة، وخسارة اقتصادية كبيرة لصناعة الألبان بسبب انخفاض عدد مواليد العجول، وإنتاج اللبن، فضلًا عن أن هذه المشكلة تتأثر إلى حد كبير بالبيئة.

وفى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى بكل المؤسسات الحكومية، أضاف التقرير أن المركز القومى للبحوث وقع بروتوكول تعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وشركة كمبيوتوني الرائدة في مجال الاستشارات والتدريب بمجال تكنولوجيا المعلومات؛ لمنح شهادة المواطن الرقمي لعدد (500) من العاملين بالمركز مجانًا، وذلك على خمس دفعات من خلال دورة تدريبية (أون لاين) بعد اجتياز الاختبار النهائي للبرنامج.
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