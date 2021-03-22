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رياضة

مواجهات قوية في دورى السلة .. الزمالك يصطدم بالاتحاد والأهلى يتحدى الطلائع

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:07 م
كرة السلة
كرة السلة
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عمرو الحلوانى

يواجه الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، نظيره طلائع الجيش، والذي يقوده فنيًا طارق خيري، في تاسع جولات الدور الترتيبي لدوري السوبر للموسم الحالي 2020 – 2021.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.


وضمن إطار نفس الجولة، يصطدم الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنظيره الاتحاد السكندري والذي يشرف على تدريبه أحمد مرعي في لقاء صعب للفريقين، ويقام على صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي، في الخامسة والنصف.


كما يلعب الجزيرة بقيادة مديره الفني محمد الكرداني مع نظيره المصرية للإتصالات في تمام السادسة مساءً، وفي آخر لقاءات اليوم يلتقي سموحة بقيادة مديره الفني أيمن المطراوي جاره سبورتنج السكندري والذي يشرف على تدريبه وائل بدر.


ويتصدر الزمالك الترتيب العام برصيد 15 نقطة، ويأتي خلفه الجزيرة بنفس الرصيد، فيما يحل الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.


نادي الاتحاد السكندري هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي.

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