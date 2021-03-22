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برلمان

علاء عابد: الموانئ المصرية تشهد طفرة لتعزيز الفرص الاستثمارية

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:22 م
النائب علاء عابد،
النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع الميناء وكافة الموانئ المصرية وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية، بالإضافة لتذليل العقبات.

واكد رئيس لجنه النقل والمواصلات ، في كلمته خلال إجتماع وفد نقل النواب برئيس ميناء دمياط والمسؤولين بها ، أن تنمية الموارد وتدريب الأيدي العاملة من أهم الملفات التي تحظى اللجنة دائما للوقوف على مدى الخطوات بهما، وذلك لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول وفى نفس الوقت توفير أيدي عاملة مدربة تواكب التغيرات العالمية فى حركة الموانئ والتجارة العاليمة، والنهوض بمستوى الخدمات فى الموانى، لتعزيز الإيرادات، مؤكدا الموانئ المصرية تشهد نقلة كبيرة واللجنة خير داعم لها للمضى قدما نحو مزيد من العمل والاستثمار.

واستمع وفد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، لشرح من اللواء وليد عوض ، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، وذلك من خلال جولة بحرية بحرية على متن أحد المراكب، وارتدى أعضاء الوفد طوق النجاة.

كما تفقد الوفد البرلمانى، مركز عمليات الهيئية، وذلك للتعرف على الإمكانيات وأسلوب السيطرة وإدارة الأزمات، والميناء النهرى، للتعرف على الإمكانيات وأسلوب التدتول،  و زيارة خارجية لمبنى برج الإرشاد، للتعرف على أسلوب التحكم فى حركة السفن المحطة المتعددة الأغراض، بالإضافة لجولة البحرية للتعرف على أرصفة ومعالم الميناء وإجراءات التأمين الإطفائي من البحر، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الحاجز الشرقى.

يشارك فى الزيارة كل من: النائب وحيد قرقر ،النائب  محمود الضبع وكيل اللجنة ،  النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنه ، والنائب خالد عبد المولي ،النائب  حازم عويان،  النائب محمد الكيال ، النائب نادر الخبيري،  النائب حسام عاشور ، النائب احمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.
علاء عابد: الموانئ المصرية تشهد طفرة لتعزيز الفرص الاستثمارية
علاء عابد: الموانئ المصرية تشهد طفرة لتعزيز الفرص الاستثمارية
علاء عابد: الموانئ المصرية تشهد طفرة لتعزيز الفرص الاستثمارية
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