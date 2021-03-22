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سيارات

بي إم دبليو: لن نتوقف عن تطوير محركات البنزين لهذا السبب

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:01 م
بي ام دبليو لن تتوقف
بي ام دبليو لن تتوقف عن تطوير محركات البنزين
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اشرف عطية
بالرغم من اعلان شركة أودي ومرسيدس التخلي عن تطوير مركات البنزين الا ان شركة بي ام دبليو كان لها رأي اخر ، وأكدت شركة BMW أنها لم تتخل عن تطوير محركات احتراق داخلي جديدة حتى الآن، حيث اعلن أوليفر زيبسي الرئيس التنفيذي لبي ام دبليو أن الطلب عليها سيظل قويًا لسنوات عديدة قادمة قبل التحول للسيارات الكهربائية.

ويتضح من هذا التصريح أن الكثير من الأسواق لن تتمكن من دعم السيارات الكهربائية مثل السوق الأوروبي، لذا ستظل محركات الاحتراق الداخلي مهمة، إلا أن الاهتمام بها سيقل بالتأكيد مع زيادة التوجه إلى الكهرباء خاصة في السوق الصيني والأوروبي.

جاءت هذه التعليقات بعد أيام فقط من تصريحات الرئيس التنفيذي لأودي بأن لوائح الانبعاثات في أوروبا تجعل من تطوير محركات الاحتراق الداخلي باهظة التكلفة بشكل لا يستحق كل هذا العناء، مؤكدًا أن شركته لن تُطور محركات احتراق داخلي جديدة بعد الآن، في حين ستحافظ أودي على محركاتها الحالية لإبقائها قابلة للبيع.

وقال ماركوس شيفر الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس إن الجزء الأكبر من استثمارات شركته سيذهب إلى تطوير السيارات الكهربائية، حتى أن ميني المملوكة لبي ام دبليو أعلنت أنها ستُصبح كهربائية بالكامل في أوروبا.

وتعمل Bmw على تطوير تشكيلتها الكهربائية دون توقف، حيث شاركت بعض تفاصيل iX، وهي اس يو في كهربائية، بالإضافة إلى السيدان الرياضية الكهربائية i4.
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