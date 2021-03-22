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أخبار البلد

جمارك مطار شرم الشيخ تضبط تهريب كمية من بذور الماريجوانا.. صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:38 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة تفتيش الركاب، من ضبط محاولة تهريب كمية من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة. 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم  الخطوط  TK 0698 التركية القادمة من إسطنبول اشتبه محمد حنفى رئيس القسم باللجنة الجمركية فى راكبة هولندية الجنسية قادمة من برشلونة ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ.

وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد احمد الخولى مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل أحد الشنط.

وبالعرض على أحمد النجار مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد محمد موسى وعمرو نادى ومصطفى الفقى وأحمد محمد عادل بحضور أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكبة فتبين وجود 4 أكياس مفرغة الهواء وكيس قماش بقاع أسفل الشنطة يوجد به حوالى 10.600 كجم بذور ماريجوانا.

قرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
جمارك مطار شرم الشيخ تضبط تهريب كمية من بذور الماريجوانا.. صور
جمارك مطار شرم الشيخ تضبط تهريب كمية من بذور الماريجوانا.. صور
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