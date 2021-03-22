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شاهد .. عوض تاج الدين يوضح كيف نتفادى الدخول في موجة كورونا الثالثة

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:52 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إننا الآن في حالة تذبذب بسبب عدد حالات إصابة فيروس كورونا وهذا بين زيادة طفيفة ونقص طفيف، وبالتالي نعمل على مراقبة ومتابعة الموقف الصحي.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي": "معنى الدخول في موجة ثالثة هو أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس إلى ذروتها، وبعد ذلك تبدأ في التناقص، لافتا إلى أننا لا نستطيع أن نجزم أننا في صدد الموجة الثالثة لكن هذا قد يحدث".

وأوضح عوض تاج الدين ، أننا يمكن أن نتفادى الموجة الثالثة من فيروس كورونا إذا قمنا بالالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية الأزمة وبالتالي قمنا بالتشديد على تطبيقها .

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