على ربيع يشارك متابعيه بصورة جديدة .. شاهد

نشر الفنان علي ربيع، صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

و يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.









‎الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.