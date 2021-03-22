ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على ربيع يشارك متابعيه بصورة جديدة .. شاهد

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:57 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان علي ربيع، صورة جديدة له، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : 

حبيب قلبي والله - منور يانجم - ربنا يوفقك ويسعدك يا نجم النجوم .

و يُذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.


‎الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح المركبة العسكرية الهايبرد أركوس سكاربي في دبي .. فيديو وصور

شهادة موثقة.. أسرار جديدة عن زواج الأمير هاري وميجان ميركل

مواصفات كيا سونيت 2021 بعد طرحها رسميا في السعودية.. صور