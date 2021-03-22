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تكنولوجيا

احذرها .. 5 أخطاء شائعة تتسبب في تدمير أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:01 م
5 أخطاء شائعة تتسبب
5 أخطاء شائعة تتسبب فى تدميرأجهزة الكمبيوتر واللاب توب
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ندى على
أصبح اعتمادنا واستخدامنا لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب فى الوقت الحالى، أكثر من أى وقت مضى، منذ تفشى فيروس كورونا ، كوفيد-19، وأصبحت الدراسة والعمل من المنزل عنصرا رئيسيا فى بعض الأوقات أو شبه كلى، الأمر الذى أثر بشكل كبير على الاستهلاك المتزايد والوقت الذى نقضيه على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب . 

وبحسب موقع Swift Digital IT Support and Web فإن هناك بعض العادات الشائعة والخطيرة التى تؤثر بشكل مباشر على استخدامنا لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، والتى تتسبب فى تدمير هذه الأجهزة وتؤثر على أدائها بشكل مباشر، وفيما يلى بعض العادات الخاطئة والمدمرة لهذه الأجهزة. 


1- تحميل وتثبيت البرامج غير الموثوق فيها 
غالبًا ما يقوم المستخدمون عبر الإنترنت بتحميل برامج مجانية ويمكن أن يؤدى القيام بذلك لجميع أنواع المشاكل حيث يجب تجنب النقر فوق الإعلانات المشبوهة التي تظهر في صفحة التحميل ولايجب الموافقة أبدًا أو تثبيت أي شيء لست متأكدًا منه. 

2- عدم القيام بتحديث نظام التشغيل والبرامج بشكل منتظم
وإذا لم تقم بتحديث نظام التشغيل والبرامج بشكل منتظم تلقائيًا ، فغالبًا ما يطالبك الجهاز بالتحديثات المطلوبة ، ويفشل معظم المستخدمين فى عمل ذلك بطريقة صحيحة تضمن لهم تثبيت آخر التحديثات، مما يؤدى إلى مشككلات كبيرة حيث أن التحديثات فى حد ذاتها تقوم بإصلاح أي مشاكل أمنية يتم العثور عليها.

3 - شراء أجهزة أو ملحقات غير متوافقة أو غير أصلية 
عند البحث عن أجهزة جديدة أو بديلة ، يجب أن يدرك المستخدمون أنه ليست كل مكونات الأجهزة متوافقة، ولكن من المهم إجراء البحث لمعرفة ما إذا كانت هذه الأجهزة تتوافق مع جهازك أم لا،  وحاول الالتزام بنفس العلامة التجارية وتجنب شراء أجهزة غير أصلية. 

4 - إيقاف تشغيل الكمبيوتر بشكل غير صحيح
كثير من المستخدمين لا يدركون أنه من خلال عدم إغلاق نظامك بشكل صحيح يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للملفات، ويجب حفظ الأشياء دائمًا ، والتأكد من إغلاق جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية ثم إيقاف التشغيل. 

5- الموافقة على أى شئ دون قراءة 
من الشائع أن يعمل الناس بسرعة ولكن عدم التحلي بالصبر لقراءة ما توافق عليه ينطوي على مخاطرة كبيرة، قد يكون أحد البرامج التي لم تكن تنوي تثبيتها على جهازك أو توافق على شئ سيضر بك وبجهازك. 
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