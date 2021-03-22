غرفة القاهرة: إحلال السيارات محل التوك توك لن يؤثر على سوق السيارات المصري





وأضاف الدسوقى في تصريح لـ" صدى البلد ان هناك قرارا سابقا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى باستبدال التوك توك بعربات المينى فان "7 راكب" وكانت الشعبة مرحبة بهذا القرار.









وكالة GIZ الألمانية توقع اتفاقيات شراكة مع 3 مطورين صناعيين اقرأ أيضا:



وكان قرار الوزراء ان يتم تصنيع السيارات الميني فان على أن تعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن وزارة المالية كانت ستشرف على مشروع الاستبدال بالتعاون مع وزارة الاستثمار والذي سيستغرق تنفيذه نحو ما يقرب من عام ونصف حتى يدخل حيز التنفيذ. وكان قرار الوزراء ان يتم تصنيع السيارات الميني فان على أن تعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن وزارة المالية كانت ستشرف على مشروع الاستبدال بالتعاون مع وزارة الاستثمار والذي سيستغرق تنفيذه نحو ما يقرب من عام ونصف حتى يدخل حيز التنفيذ.





وأكد أن قرار احلال السيارات محل التوك توك لن يؤثر على سوق السيارات المصري بالسلب ولا الإيجاب هو فقط سيحمى المواطنين من كثير من الحوادث، معتبرا أن "التوك توك" وسيلة غير آمنة، نظرا لكون جميع العربات مرخصة بخلاف التوك توك.





وأصدرت وزارة الصناعة، قرارا رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي، لتقوم اللجنة بالاشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

قال دسوقي سيد رئيس شعبة السيارات وقطع الغيار بالغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار وزيرة الصناعه والتجارة رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي، خطوة جيدة لحماية المواطنين من عيوب انتشار التوك توك، اضافة الى تحسين المنظر الحضارى.